Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag etwas höher aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 50 Minuten vor Handelsauftakt einen leichten Zuwachs von 0,15 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen deutet sich ein freundlicher Handelsauftakt an. Die Wall Street lieferte am Vorabend nur geringe Impulse, da sich die US-Börsen nur wenig verändert zeigten.

Nach Einschätzung der Helaba-Experte herrsche an den Aktienmärkten weiterhin Zurückhaltung vor. In dieser Woche stehen international zudem nur wenige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute stehen in den USA aber die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda.

Am heimischen Aktienmarkt steht in der laufenden Berichtssaison auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Der Baustoffkonzern leidet weiterhin unter der schlechten Baukonjunktur: In den ersten drei Quartalen 2023 war der Umsatz mit 3,286 Mrd. Euro um 15 Prozent niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum, der Nettogewinn ging um 36 Prozent auf 312,5 Mio. Euro zurück.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh im Verlauf leicht im Plus geschlossen. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend Kursgewinne zu sehen. Der ATX legte um moderate 0,06 Prozent auf 3.163,00 Einheiten zu, nachdem er am Dienstag noch ein klares Minus von 1,2 Prozent verbuchen musste.

Auf Unternehmensebene rückten voestalpine, FACC, Semperit und Addiko Bank mit vorgelegten Ergebnissen ins Blickfeld. Die Aktien von FACC und Semperit reagierten mit klaren Verlusten, während voest-Titel leicht nachgaben. Höher zeigten sich die Papiere der Addiko Bank.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +3,16% 28,10 Euro Flughafen Wien +2,32% 50,70 Euro Rosenbauer +1,66% 30,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -4,39% 14,38 Euro FACC -3,00% 6,15 Euro UBM Development -2,86% 20,40 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982