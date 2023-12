Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag den Handel mit etwas höherer Tendenz aufnehmen. So signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein kleines Plus von 0,09 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit Zuwächsen erwartet. Positive Vorgaben hatte am Vorgaben die Wall Street geliefert.

Das größte Augenmerk gilt heute nach Einschätzung der Helaba-Analysten den US-Verbraucherpreisen. Zudem richten sich die Blicke bereits auf die Notenbankentscheidungen in den USA am Mittwoch, der Eurozone und Großbritannien jeweils am Donnerstag. Denn in den vergangenen Wochen haben die Zinssenkungserwartungen deutlich zugenommen. Um diese in diesem Ausmaß zu erhalten, bedarf es entsprechender Signale der Notenbanker, hieß es weiter von den Experten.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Markt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Zur Wochenmitte wird der Flughafen Wien Verkehrsergebnisse für den November vorlegen.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und kürzte ihr Kursziel für die KapschTrafficCom-Aktie von 17 auf 15,1 Euro. Das Anlagevotum "Buy" für die Titel des Mautausrüsters wurde hingegen bestätigt. Am Montag haben die Kapsch-Papiere bei 9,24 Euro den Handel beendet.

Die Wiener Börse hat am Montag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der ATX fiel 0,49 Prozent auf 3.305,35 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich zu Wochenbeginn hingegen überwiegend freundlich.

Für etwas Bewegung sorgten unter den Einzelwerten Analystenkommentare. So schlossen Verbund mit einem Minus von 4,8 Prozent auf 83,05 Euro am unteren Ende des Kurszettels. Laut einem Marktbeobachter startete die UBS die Bewertung der Versorger-Titel mit der Einstufung "Sell" und einem Kursziel von 77,50 Euro.

ste/ger

ISIN AT0000999982