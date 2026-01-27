ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet
"Im Vorfeld der morgen anstehenden Entscheidung der US-Notenbank zur Geldpolitik richten die Akteure an den Finanzmärkten die Blicke auch auf das US-Verbrauchervertrauen", schrieben die Experten der Helaba. Hierfür gebe es positive Vorgaben. Für wenig Verunsicherung sorgte inzwischen, dass US-Präsident Donald Trump eine Erhöhung der Zölle auf Importe Südkoreas von 15 auf 25 Prozent angekündigt hatte und dem Verbündeten vorwarf, einen Handelspakt nicht einzuhalten.
Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage weitgehend ruhig. Die Österreichische Post AG veräußert ihre Anteile am deutschen Pharmagroßhändler AEP. Wegen der relativ niedrigen operativen Marge der AEP sei durch den Verkauf aber kaum ein Einfluss auf das Ergebnis der Post zu erwarten, so Erste-Analyst Christoph Schultes.
Am Montag hatte der ATX um 0,11 Prozent höher bei 5.525,07 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
AUSTRIACARD +3,61% 6,32 Euro Lenzing +2,71% 26,50 Euro Flughafen Wien +2,57% 55,80 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Porr -3,57% 33,75 Euro Pierer Mobility -3,27% 16,54 Euro Frequentis -2,84% 82,00 Euro
