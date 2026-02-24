ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet
International halten die US-Zollpolitik und das Säbelrasseln zwischen den USA und Iran auf Trab. "Die Verunsicherung bei beiden Themen ist hoch und dürfte an den Finanzmärkten auch heute den Ton angeben. Dies gilt umso mehr, als dass einzig das US-Verbrauchervertrauen des laufenden Monats als relevante Datenveröffentlichung im Kalender zu finden ist", schreiben dazu die Experten der Helaba.
In Österreich könnte unternehmensseitig Wienerberger die Blicke auf sich ziehen. Der Baustoffkonzern baut sein Renovierungsgeschäft aus und übernimmt die Italcer-Gruppe, einen Erzeuger von Keramikprodukten mit Standorten in Italien und Spanien. Eine diesbezügliche Vereinbarung sei unterschrieben worden, gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Italcer habe 2025 einen Umsatz von rund 350 Mio. Euro erwirtschaftet. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im zweiten Quartal 2026.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
FACC +6,25% 12,92 Euro AT&S +5,24% 54,20 Euro Agrana +2,17% 11,75 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Mayr-Melnhof -7,30% 91,40 Euro Frequentis -2,13% 73,40 Euro Porr -2,09% 39,80 Euro
