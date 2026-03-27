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27.03.2026 08:57:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit kleinen Gewinnen in den Handel starten. Bankenindikationen taxierten den ATX knapp vor Sitzungsauftakt mit einem Plus von 0,3 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen werden zum Auftakt moderate Aufschläge erwartet.

Ein verlängertes Ultimatum der USA für den Iran dürften Europas Börsen am Freitag einen leicht positiven Handelsstart bescheren. US-Präsident Donald Trump verlängerte das Ultimatum zur Freigabe der Straße von Hormuz nun bis zum 6. April. Bis dahin sollen keine iranischen Kraftwerke angegriffen werden, wie er unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf seiner Plattform Truth Social schrieb. Die Nachrichtenlage bleibt dennoch widersprüchlich, denn der Iran hatte mehrfach solche von Trump erwähnte Gespräche dementiert, während Pakistan seine Vermittlerrolle bestätigte.

Zahlen gab es am Donnerstag nach Börsenschluss von der CA Immo. Die CA Immo ist im Geschäftsjahr 2025 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unterm Strich erwirtschaftete sie einen Konzerngewinn von 184,4 Mio. Euro, im Jahr davor stand noch ein Verlust von 66,3 Mio. Euro zu Buche. Die Analysten der Erste Group erwarten keine größere Marktreaktion von den Zahlen und sehen sie laut einer ersten Einschätzung "neutral".

Am Freitag hatte der ATX um 0,70 Prozent schwächer bei 5.366,90 Punkten geschlossen. Im Mittelpunkt standen wieder Sorgen wegen des Iran-Kriegs. Die Ölpreise legten zudem wieder merklich zu und schürten damit wieder Inflations- und Konjunktursorgen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag

Pierer Mobility +3,55% 15,18 Euro Agrana +3,08% 11,70 Euro OMV +2,48% 62,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -4,82% 67,20 Euro AT&S -4,69% 52,80 Euro DO&CO -2,91% 166,80 Euro

mik/rst

ISIN AT0000999982

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