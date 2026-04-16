Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Nach der leichten Konsolidierung zur Wochenmitte deutet sich am Wiener Aktienmarkt am Donnerstag ein gemächlicher Handelsstart an. Bankenindikationen sahen den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt 0,1 Prozent über dem Vortagesschluss bei 5.887 Punkten. Damit würde sich der Leitindex weiter auf rekordhohem Niveau halten. Das europäische Umfeld wird ebenfalls freundlich erwartet.

Rückenwind kam von Übersee, wo der S&P-500 am Vorabend ein neues Allzeithoch erreicht hatte. "Derzeit setzen Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran", schreiben die Analysten der Helaba: "Die Risikobereitschaft ist gestiegen und die Renditen sind im Zuge rückläufiger Energiepreise gesunken."

Bei den heimischen Einzelwerten legte der Flughafen Wien Verkehrszahlen vor. Trotz des Einbruchs des Verkehrs in die Region Naher und Mittlerer Osten verzeichnete der Flughafenbetreiber insgesamt ein höheres Passagieraufkommen. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,27 Prozent schwächer bei 5.882,17 Punkten geschlossen. Strabag büßten wegen der Aktienplatzierung eines Großaktionärs 6,5 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility +5,50% 16,88 Euro Rosenbauer +3,40% 54,80 Euro Frequentis +2,41% 80,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Strabag -6,48% 88,10 Euro Porr -2,96% 39,30 Euro RHI Magnesita -2,23% 30,70 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982