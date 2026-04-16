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16.04.2026 08:30:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet
Rückenwind kam von Übersee, wo der S&P-500 am Vorabend ein neues Allzeithoch erreicht hatte. "Derzeit setzen Marktteilnehmer auf fortgesetzte Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran", schreiben die Analysten der Helaba: "Die Risikobereitschaft ist gestiegen und die Renditen sind im Zuge rückläufiger Energiepreise gesunken."
Bei den heimischen Einzelwerten legte der Flughafen Wien Verkehrszahlen vor. Trotz des Einbruchs des Verkehrs in die Region Naher und Mittlerer Osten verzeichnete der Flughafenbetreiber insgesamt ein höheres Passagieraufkommen. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr.
Am Mittwoch hatte der ATX um 0,27 Prozent schwächer bei 5.882,17 Punkten geschlossen. Strabag büßten wegen der Aktienplatzierung eines Großaktionärs 6,5 Prozent ein.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Pierer Mobility +5,50% 16,88 Euro Rosenbauer +3,40% 54,80 Euro Frequentis +2,41% 80,60 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
Strabag -6,48% 88,10 Euro Porr -2,96% 39,30 Euro RHI Magnesita -2,23% 30,70 Euro
spa/ste
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