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09.07.2026 08:58:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte sich am Donnerstag zum Handelsstart leicht von den Verlusten des Vortages erholen. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX knapp vor Handelsstart mit einem Plus von rund 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa dürfte es moderat nach oben gehen.

Aufmerksam verfolgt werden an den Börsen weiter alle Entwicklungen rund um den Iran-Konflikt. Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Donald Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits will der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA.

Zu den Aktien im Fokus könnte am Donnerstag die OMV zählen. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im abgelaufenen zweiten Quartal 2026 von deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert. Wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht hervorgeht, ist die Gesamtproduktion an Kohlenwasserstoffen leicht gestiegen. Der Konzern rechnet in fast allen Sparten mit einem höheren operativen Ergebnis als im Vorquartal. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Reaktion von einem starken Zwischenbericht und werten die Nachricht positiv.

Zahlen gab es in der Früh auch von der Agrana. Nach Verlusten im Vorjahr kehrte der Nahrungsmittel-und Industriegüterkonzern im ersten Quartal 2026/27 wieder in die Gewinnzone zurück. Das Konzernergebnis verbesserte sich aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen von -7,9 Mio. Euro auf 19,3 Mio. Euro. Für die Erste-Analysten waren die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Am Mittwoch hatte der ATX mit einem deutlichen Minus von 1,72 Prozent und 6.376,56 Punkten geschlossen. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten Bankwerte Raiffeisen (minus 6,0 Prozent) und Erste Group (minus 4,6 Prozent). Gegen den Trend gesucht waren AT&S und legten 4,6 Prozent zu. OMV gewannen vor dem Hintergrund deutlicher Ölpreisanstiege 3,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom +6,00% 5,30 Euro AT&S +4,63% 180,80 Euro OMV +3,33% 58,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International -5,99% 53,40 Euro Zumtobel -5,36% 3,71 Euro Erste Group -4,56% 113,00 Euro

mik/rst

ISIN AT0000999982

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