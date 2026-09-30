Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Der Auftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch leicht im Plus erwartet. Bankenindikationen taxierten den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Handelsbeginn mit plus 0,14 Prozent. Auch an den europäischen Börsen sollte es zum Sitzungsauftakt leicht nach oben gehen.

Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Aktienmarkt aber schwierig, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar hat Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung brachte dies an den Ölmärkten aber nicht, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag vorbörslich auf Unternehmensebene und von Analystenseite noch eine sehr magere Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat am Dienstag den Handel nach den Rekorden am Montag mit satten Abschlägen beendet. Auch leicht sinkende Ölpreise änderten daran nichts. Der ATX verlor 1,11 Prozent auf 6.934,55 Punkte.

Als stärkste Branche in Europa zeigten sich einmal mehr die Technologiewerte. Dadurch erholten sich AT&S von ihrem Vortagestief und lagen an der Spitze des ATX mit plus 9,1 Prozent. Die OMV hat die sinkenden Ölpreise zu spüren bekommen. OMV gaben 2,3 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +9,09% 216,00 Euro Palfinger +1,84% 30,40 Euro Flughafen Wien +1,51% 53,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -3,65% 3,96 Euro voestalpine -3,42% 44,66 Euro EuroTeleSites -3,06% 4,43 Euro

ste/moe

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