Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag gut behauptet in den Handel startet. Eine Bankenindikation sieht den ATX knapp vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 6.407,43 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa werden nach der Korrektur von Freitag kleine Pluszeichen erwartet. Vor allem Technologiewerte gaben am Freitag weltweit stark nach.

Gestützt werden die Börsen zum Wochenauftakt nun von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent am Terminmarkt 110 US-Dollar und damit rund 3 Prozent weniger als am Freitag.

Grund dafür ist ein Medienbericht über die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran, die Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe dämpften. Insgesamt dürften sich die Bewegungen an den Börsen aber in Grenzen halten. Viele Anleger dürften derzeit auch den Ausgang der US-Kongresswahlen abwarten.

Am Freitag hatte der ATX um 0,86 Prozent auf 6.420,03 Punkte nachgegeben. Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S folgten zum Wochenschluss der scharfen Korrektur vieler Tech-Aktien an den Weltbörsen und brachen um 13 Prozent ein. Titel der Erste Group gewannen hingegen 0,9 Prozent. Die Bank hatte mit ihren Zahlen für das dritte Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und zudem für das Geschäft exklusive Polen den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom +4,00% 3,90 Euro Semperit +3,31% 17,15 Euro UBM Development +3,27% 14,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -13,29% 134,40 Euro FACC -3,18% 13,40 Euro Rosenbauer -2,88% 60,60 Euro

mik

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