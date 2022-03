Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,3 Prozent tiefer. Das europäische Umfeld wird knapp behauptet erwartet. Die Übersee-Börsen lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Das marktbestimmende Thema bleibt weiter der Krieg in der Ukraine. Belastend könnten auch Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell wirken, der am Vorabend angesichts der "viel zu hohen" Inflationsrate die Möglichkeit schnellerer Leitzinserhöhungen avisierte. Zudem warnte Powell, der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte "bedeutende Folgen" für die globale Wirtschaft und auch das Wachstum in den USA haben.

Zu den Aktien im Fokus könnten Palfinger zählen. Der Hebevorrichtungs-Hersteller hat Montagabend eine Gewinnwarnung abgesetzt. Infolge des Ukraine-Kriegs wird das operative Ergebnis (EBIT) 2022 "aus heutiger Sicht deutlich unter dem EBIT des Rekordjahres 2021 liegen", wie das Unternehmen bekanntgab. Das Produktionsvolumen werde in den kommenden Wochen reduziert, "mit einer entsprechenden negativen Auswirkung auf Umsatz und Profitabilität".

Datenseitig bleibt es heute ruhig und so sind neben dem Ukraine-Krieg diverse Redebeiträge von Notenbankern dies- und jenseits des Atlantiks zu beachten, hieß es von den Helaba-Experten.

Am Montag hatte der ATX um 0,32 Prozent schwächer bei 3.350,50 Punkten geschlossen. Bereits zu Wochenbeginn drehe sich an den Märkten erneut alles um den Ukraine-Konflikt und seine Auswirkungen auf die Weltmärkte. So treibt er einerseits Rohstoffpreise und damit die Inflation nach oben, andererseits könnte der von Russland angezettelte Krieg immer größere Kreise zeichnen bis zuletzt möglicherweise auch die NATO einschreitet.

Anleger setzten allerdings weiterhin die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen der beiden Konfliktparteien, speziell nachdem der vermittelnde türkische Außenminister zuletzt von einem möglichen ersten Übereinkommen gesprochen hatte.

Auf Unternehmensseite waren impulsgebende Nachrichten bis Handelsschluss Mangelware. Die Blicke richteten sich allerdings auf zwei Analysen. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde beibehalten. Die Aktie verlor 0,7 Prozent auf 29,4 Euro.

Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktie der heimischen Post AG von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt. An der Anlageempfehlung "Hold" hielt der Experte Bernd Maurer in seiner Studie weiterhin fest. Zum Vergleich: Die Titel gaben 0,5 Prozent auf 32,9 Euro ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +4,43% 28,30 Euro Marinomed +3,75% 83,00 Euro Addiko Bank +3,45% 12,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Flughafen Wien -6,07% 26,30 Euro Verbund -2,99% 94,15 Euro Do&Co -2,76% 77,60 Euro

ISIN AT0000999982