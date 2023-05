Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas tieferen Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,37 Prozent. Das europäische Umfeld wird zum Wochenauftakt nur wenig verändert erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen überwiegend positiv aus.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig richtete sich der Blick der Anleger in der Früh nach Deutschland. Dort hat die Industrie ihre Produktion im März deutlich verringert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt. Für Aufmerksamkeit könnte im weiteren Verlauf auch das sentix Investorenvertrauen sorgen. Dieses liefert eine erste Indikation für die Stimmungslage im laufenden Monat.

Am Freitag hatte der ATX um 1,88 Prozent höher bei 3.216,88 Punkten geschlossen. In Wien zogen vor allem starke Zugewinne bei den Bankaktien und auch den Ölwerten das wichtigste heimische Aktienbarometer nach oben. Datenseitig stand der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Die veröffentlichten Daten lagen über den Markterwartungen.

Die Papiere von Raiffeisen Bank International (RBI) rückten nach Zahlen in den Blickpunkt. Laut den Analysten der Erste Group lagen die Ergebnisse sowohl inklusive als auch exklusive Russland und Belarus über den Markterwartungen. Auch die signifikante Anhebung der "Guidance" wurde von den Experten positiv bewertet. Die Aktien der RBI reagierten mit einem kräftigen Kursplus von 3,2 Prozent. Die Papiere von Erste Group (plus 1,9 Prozent) und BAWAG (plus 3,9 Prozent) schlossen ebenfalls mit deutlichen Kursgewinnen.

Daneben zeigten sich Ölaktien europaweit angesichts anziehender Rohölnotierungen fester. OMV legten um 3 Prozent zu, Schoeller-Bleckmann verbuchten ein Plus von 1,3 Prozent. Mit Blick auf die Branchentafel waren auch Versorger gut gesucht. Verbund gingen um 1,9 Prozent höher aus der Sitzung, EVN kletterten um 2,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +4,82% 26,12 Euro Porr +4,19% 13,44 Euro Lenzing +3,87% 56,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom -9,52% 11,40 Euro Oesterreichische Post AG -4,52% 31,70 Euro Warimpex -4,41% 0,65 Euro

ger/kve

ISIN AT0000999982