Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas schwächerer Tendenz in die neue Woche starten. Eine vorbörsliche Indikation zeigte gegen 8.20 Uhr ein kleines Minus von 0,28 Prozent für den ATX. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn etwas tiefer gesehen. Die Vorgaben der Asien-Börsen fielen uneinheitlich aus. Die US-Börsen waren am Freitag nahe ihrer Tagestiefs aus dem Handel gegangen.

Marktbeobachter rechnen mit einem verhaltenen Geschäft zu Wochenbeginn. Datenseitig sind heute keine nennenswerten Impulse zu erwarten und auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch ausgesprochen dünn. Zudem bleiben die US-Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen.

Die Geldpolitik der großen Notenbanken sowie die laufende Berichtssaison bleiben die bestimmenden Themen. Seitdem in der letzten Woche die US-Verbraucherpreise mit Werten klar oberhalb der Konsensschätzung für eine Überraschung gesorgt haben, sind die Hoffnungen auf schnelle und umfangreiche Fed-Zinssenkungen kleiner geworden. Auch mit Blick auf die EZB hat sich die Zinsfantasie per saldo reduziert, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Am Freitag hatte der ATX um 1,03 Prozent höher bei 3.406,72 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Die Gewinne wurden allerdings im Späthandel etwas eingegrenzt, nachdem der gemeldete Anstieg der US-Erzeugerpreise die Hoffnungen auf baldige US-Leitzinssenkungen geschmälert hatte.

Stark gesucht waren in Wien am Freitag Rosenbauer-Aktien und gewannen 9,4 Prozent. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 37,4 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor.

Das EBIT lag damit weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, schreiben die Analysten von Warburg Research. Die EBIT-Marge habe die Prognosen sogar übertroffen, so die Baader-Analysten. Insgesamt zeigen die gemeldeten Zahlen in die richtige Richtung, heißt es in einer ersten Reaktion der Warburg-Experten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Rosenbauer +9,40% 32,60 Euro DO&CO +5,49% 146,00 Euro Palfinger +3,55% 24,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -3,53% 0,82 Euro FACC -2,84% 6,15 Euro Pierer Mobility -2,01% 48,70 Euro

