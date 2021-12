Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch, zwei Handelstage vor dem Jahreswechsel, leichter in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung ein Minus von 0,19 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten auf einen verhaltenen Handelsauftakt hin. Gebremste Vorgaben lieferte am Vorabend auch die Wall Street.

Am heimische Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert sehr mager. Auch die Handelsumsätze vor dem näher rückenden Jahresausklang sollten gering ausfallen, da viele Marktteilnehmer ihre Orderbücher bereits geschlossen haben.

Die Wiener Börse hat am Dienstag behauptet geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete einen ruhigen Handelstag mit einem kleinen Minus von 0,04 Prozent bei 3.870,86 Punkten. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Dienstag nicht, entsprechend hielten sich auch die meisten Kursbewegungen in engen Grenzen.

Die größten Gewinner im primer market waren Kapsch TrafficCom mit einem Plus von 3,70 Prozent. Bei größeren Umsätzen schwach zeigten sich Titel der Raiffeisen Bank International und fielen um 1,92 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +3,70% 14,56 Euro Mayr-Melnhof +1,81% 179,80 Euro Porr +1,78% 13,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -3,26% 89,00 Euro Do&Co -2,48% 74,80 Euro Raiffeisen Bank International -1,92% 25,56 Euro

