Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag leichter in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn mit einem Minus von 0,29 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen negativen Handelsauftakt an.

Bereits zur Wochenmitte ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten die Verunsicherung in Form von Konjunktursorgen an die Finanzmärkte zurückgekommen. Schwache Aktiennotierungen und steigende Risikoaufschläge waren ebenso die Folge wie sinkende Ölpreise. Heute wird sich zeigen, inwiefern die wirtschaftlichen Perspektiven von hohen Preisen, Lieferengpässen und einer getrübten Verbraucherstimmung negativ beeinflusst werden, denn die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone liefern erste Informationen über die Stimmungslage der Unternehmen, schreiben die Helaba-Analysten weiter in ihrem Tagesausblick.

Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch recht mager. Die Papiere des Baukonzerns Porr werden am Berichtstag ex Dividende gehandelt. Zudem berichtete Rosenbauer über eine Anteilsaufstockung. Ende April hatte der oberösterreichische Feuerwehrausrüster seine Beteiligung an der Rosenbauer America LLC von 50 auf 75 Prozent erhöht, nun übernimmt Rosenbauer International auch die restlichen 25 Prozent an der Tochtergesellschaft. Das Geschäftsvolumen der Rosenbauer America LLC belief sich zuletzt auf 262,9 Mio Euro.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Erste Group und revidierte das Kursziel für die Warimpex-Aktie von 1,75 auf 1,30 Euro nach unten. Die Anlageempfehlung "Buy" für die Immobilienentwicklungsgesellschaft wurde gleichzeitig bestätigt.

Die Wiener Börse ist am Mittwoch merklich tiefer aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss um 2,23 Prozent im Minus bei 3.002,27 Punkten. Auch das europäische Börsenumfeld hat schwächer tendiert. Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch, hieß es von Marktbeobachtern.

Unter Druck standen die Papiere der voestalpine, die in einem sehr schwachen europäischen Branchenumfeld um satte 13,1 Prozent abrutschten. Auch die Ölwerte mussten europaweit Federn lassen. In Wien schlossen OMV 3,3 Prozent tiefer und Schoeller-Bleckmann mussten einen Abschlag in Höhe von vier Prozent verdauen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +3,30% 31,30 Euro Mayr-Melnhof +1,91% 160,00 Euro Telekom Austria +1,57% 6,46 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

voestalpine -13,11% 21,20 Euro Semperit -5,10% 19,36 Euro FACC -4,01% 6,94 Euro

