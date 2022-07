Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX signalisierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,27 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten leichte Kursabschläge an.

Es gibt viele Unsicherheiten und daher bleibt die Stimmung an den Finanzmärkten fragil und die Volatilität erhöht, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt nach Einschätzung der Experten zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession. Nach den hohen US-Inflationsdaten vom Vortag könnten am Berichtstag die anstehenden Quartalszahlen der US-Banken Morgan Stanley und JPMorgan Impulse liefern.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Immofinanz und voestalpine werden heute ex Dividende gehandelt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch in einer schwachen internationalen Anlegerstimmung ebenfalls mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 2.853,61 Punkten. Auf die Aktienkurse drückte dies-und jenseits des Atlantiks die rasant gestiegene Inflation in den USA.

Unter den Schwergewichten in Wien büßte die Andritz-Aktie 3,4 Prozent an Kurswert ein. BAWAG verbilligten sich um 2,5 Prozent, die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 1,2 Prozent verbuchen und Erste Group gaben 1,3 Prozent nach. Wienerberger bauten ein Minus von 2,5 Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine steigerten sich hingegen um 1,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +2,75% 17,96 Euro Verbund +1,91% 106,90 Euro Immofinanz +1,68% 14,53 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AMAG -5,26% 28,80 Euro Schoeller-Bleckmann -3,90% 51,70 Euro Andritz -3,43% 40,02 Euro

ISIN AT0000999982