Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit leichterer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,21 Prozent an. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen etwas schwächeren Handelsauftakt. Die Überseebörsen in Asien und an der Wall Street lieferten ebenfalls negative Vorgaben.

Zweifel an der Zinserhöhungsabsicht der Fed in den USA sollten heute nicht aufkommen und auch in Europa scheint die nächste Straffung seitens der EZB nahezu sicher, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dies sollte unverändert auf die Stimmung der Anleger drücken. Zudem könnten sich die Marktteilnehmer im Vorfeld des morgen beginnenden Fed-Symposiums in Jackson Hole zurückhaltend verhalten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn. Erste nach Börsenschluss werden die zwei Immobilienkonzerne Immofinanz und CA Immo Quartalszahlen präsentieren.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit recht deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg 1,05 Prozent auf 2.985,54 Einheiten. Damit konnte sich der heimische Leitindex etwas von dem sehr schwachen Wochenauftakt erholen.

In einem starken europäischen Öl-Sektor konnten auch die heimischen Branchenvertreter Boden gewinnen. So zogen OMV um 5,9 Prozent an und Schoeller-Bleckmann kletterten 5,5 Prozent nach oben. Die Ölpreise profitierten von den Aussagen des saudi-arabischen Energieministers und legten deutlich zu. Der Minister hatte eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell OPEC+ angedeutet und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen gestoppt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

OMV +5,86% 41,91 Euro Schoeller-Bleckmann +5,45% 58,00 Euro UBM Development +3,94% 34,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -1,64% 60,00 Euro Frequentis -1,24% 31,80 Euro Andritz -0,93% 46,76 Euro

