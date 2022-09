Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.205 Uhr um 0,20 Prozent im Minus. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten einen leicht negativen Handelsstart.

Die Analysten von Helaba verweisen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch sehr mager. Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Im Späthandel brachte eine positive Stimmung an der Wall Street allerdings etwas Rückenwind und holte die Aktienindizes in Wien aus dem tiefroten Verliererfeld etwas zurück. Der ATX reduzierte sich um 0,56 Prozent auf 2.696,92 Einheiten.

Unter den Einzelwerten standen voestalpine im Zentrum. Die Analysten von JPMorgan haben in einer Branchenstudie zum europäischen Stahlsektor ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns von 26,7 auf 18,9 Euro gesenkt. Die "Underweight"-Bewertung wurde von der Expertenrunde um Luke Nelson bestätigt. Die Titel reduzierten sich um 3,6 Prozent auf rund 18 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Marinomed +2,41% 59,40 Euro Telekom Austria +2,17% 6,12 Euro Frequentis +2,13% 24,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -6,67% 0,70 Euro Kapsch TrafficCom -4,14% 11,12 Euro voestalpine -3,59% 18,01 Euro

ste

ISIN AT0000999982