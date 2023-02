Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse wird am Freitag mit Abgaben erwartet. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,4 Prozent tiefer. Der konjunkturelle Fokus liegt neben Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern auch auf Stimmungsdaten aus den USA. Dort wird das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Februar veröffentlicht.

"Die Vorgaben für das Michigan Sentiment sind per saldo positiv, wenngleich es zu beachten gilt, dass sich das Stimmungsbarometer bereits im Jänner erholt hat", schrieben hierzu die Experten der Helaba.

Dass die chinesischen Erzeugerpreise mit 0,8 Prozent im Jänner stärker gefallen sind als von Ökonomen erwartet, könnte ebenfalls etwas Beachtung gefunden haben. Der Rückgang könnte bedeuten, dass die plötzliche Inlandsnachfrage, welche die Verbraucherpreise nach dem Ende der Null-Covid-Politik angeheizt hatte, noch nicht stark genug ist.

Hierzulande blieb es unternehmensseitig zunächst ruhig. Eine Studie der Berenberg zur AT&S wurde veröffentlicht. Darin reduzierten die Experten ihr Kursziel von 26,0 auf 24,0 Euro. Das "Sell"-Votum wurde bestätigt. Die Aktie ging am Vortag bei 30,6 Euro aus dem Handel.

Die Wiener Börse hatte am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX stieg um 1,17 Prozent auf 3.474,86 Punkte. Stark gesucht waren an der Wiener Börse voestalpine-Aktien und schlossen 4,4 Prozent im Plus bei 32,84 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns in Reaktion auf die am Mittwoch vorgelegten Zahlen von 33 auf 42 Euro erhöht und empfehlen sie weiter mit "buy".

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Agrana +5,52 % 17,20 Euro voestalpine +4,39 % 32,84 Euro Do&Co +4,15 % 105,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Strabag -4,51 % 36,00 Euro VVerbund -4,34 % 77,20 Euro Warimpex -4,25 % 0,68 Euro

sto/spo

ISIN AT0000999982