Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse wird am Montag mit leichterer Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine gute halbe Stunde vor Eröffnung um 0,22 Prozent tiefer. Nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Börsen wird auch das europäische Umfeld etwas schwächer gesehen.

Datenseitig richten sich zu Wochenbeginn die Blicke der Anleger an den Finanzmärkten nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima. Analysten rechnen mit einer geringfügigen Aufhellung.

Neben den Konjunktur- und Zinserwartungen spielt auch die internationale Berichtssaison weiterhin eine wichtige Rolle. Diese verlief bisher weitgehend erfreulich, denn das Gros der Quartalsberichte hat die Erwartungen übertroffen, kommentierten die Helaba-Experten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 0,05 Prozent schwächer bei 3.254,00 Punkten geschlossen. Für den April erhobene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone konnten keine Impulse setzen. So war unter Dienstleistern eine Aufhellung der Stimmung auszumachen, während sich die Industriestimmung verschlechterte.

Unternehmensseitig blieben Zahlen von Rosenbauer im Fokus. Der Feuerwehrausrüster ist 2022 in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22,3 Millionen Euro (2021: plus 23,2 Mio. Euro), wie der Konzern mitteilte. Die Analysten der Baader hielten dennoch an ihrer "Buy"-Bewertung fest. Das Kursziel lautet auf 42 Euro. Die Rosenbauer-Aktie ging mit plus 2,4 Prozent bei 33,6 Euro aus dem Handel.

Analystenseitig meldeten sich zudem die Experten der Erste Group zu Wort und hoben ihr Kursziel für die Aktien der BAWAG von 49 auf 50 Euro an - das "Hold"-Votum wurde bestätigt. BAWAG-Titel schlossen um 0,2 Prozent tiefer bei 44,7 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Pierer Mobility +2,53% 81,20 Euro Polytec Holding AG +2,46% 4,58 Euro Rosenbauer International AG +2,44% 33,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

s Immo -2,95% 12,52 Euro Schoeller-Bleckmann -2,41% 56,60 Euro DO & CO AG -2,10% 102,80 Euro

