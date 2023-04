Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,24 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten leichte Rückgänge an. Experten verwiesen auf eine erhöhte Risikoabneigung der Investoren und auf die internationalen Bedenken über den regionalen Bankensektor in den USA.

Auf Unternehmensebene steht die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Fokus und rückt die entsprechenden Werte ins Blickfeld. Auf dem Kalender stehen am heimischen Markt heute Zahlen von AMAG, Andritz, Strabag, Warimpex und Polytec.

Der Gewinn des Baukonzern Strabag ist im Jahr 2022 um 19 Prozent auf 472,45 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Anlagenbauer Andritz konnte heuer im Auftaktquartal seinen Gewinn um 50 Prozent auf 104,5 Mio. Euro steigern.

Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immobilienentwickler Warimpex hat 2022 seinen operativen Gewinn deutlich verbessert und auch unterm Strich wurde das Nettoergebnis von 12,0 auf 42,9 Mio. Euro kräftig gesteigert. Dennoch sollen die Aktionäre vorsichtshalber auf eine Dividende verzichten.

Der oberösterreichische Aluminiumkonzern AMAG ist mit dem ersten Quartal 2023 zufrieden. Der Umsatz stieg leicht auf 404,8 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 399 Mio. Euro), nach Abschreibungen ging der Gewinn nach Steuern von 32,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 26,8 Mio. Euro zurück.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach einer leichten Stimmungsaufhellung im Späthandel etwas höher geschlossen. Der ATX konnte kurz vor Sitzungsende ins Plus wenden und um magere 0,04 Prozent auf 3.236,01 Punkte zulegen. Abschläge wiesen hingegen die europäischen Leitbörsen auf. Der Abwärtsdruck ging international vor allem von den Bankenwerten aus.

In Wien schlossen sich die heimischen Banken dem negativen Trend an. Die Titel der BAWAG kamen um 0,8 Prozent zurück. Erste Group schlossen sehr moderate 0,06 Prozent im Minus und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten Abschläge in Höhe von 1,1 Prozent hinnehmen.

In einem schwachen internationalen Technologiesektor büßten die AT&S-Aktien zwei Prozent ein. Steigern konnten sich hingegen unter den Schwergewichten in Wien OMV und voestalpine um 1,2 Prozent bzw. 0,9 Prozent. Andritz verbesserten sich um zwei Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Porr +4,94% 14,02 Euro Warimpex +4,92% 0,64 Euro PIERER Mobility +3,16% 78,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

FACC -2,42% 6,86 Euro RHI Magnesita -2,36% 24,80 Euro AT&S -2,02% 27,14 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982