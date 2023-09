Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichterer Tendenz in den Handel starten. Rund eine Viertelstunde vor Handelsauftakt zeigte sich eine Indikation auf den ATX mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 3.159,03 Punkten.

Für eine trübe Anlegerstimmung dürften zunächst schwache Konjunkturdaten aus China sorgen. Chinas Dienstleistungssektor ist im August so langsam gewachsen wie seit acht Monaten nicht mehr. Der am Dienstag veröffentlichte Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel von 54,1 im Juli auf 51,8, den niedrigsten Stand seit Dezember. Zudem blicken die Marktakteure auf die Immobilienfirma Country Garden, bei der am Dienstag zwei weitere Dollar-Anleihen fällig werden.

Aus der Eurozone stehen am Vormittag die Erzeugerpreise auf der Agenda, bevor am Nachmittag die US-Industrieaufträge des Monats Juli anstehen. Nachdem in den USA am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt worden war, sind am heutigen Dienstag wieder stärkere Impulse von Übersee zu erwarten.

Einen Blick wert sein dürften die SBO-Papiere. Die Erste Group hat das Kursziel des Ölfeldausrüsters von 86,60 auf 82,50 Euro pro Aktie gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde jedoch bestätigt. Zum Vergleich: Am Montag hatten die SBO-Papiere bei einem Kurs von 53 Euro geschlossen.

Am Montag hatte der ATX nach einem ruhigen Handel um 0,26 Prozent höher bei 3.179,13 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Porr +1,83% 12,24 Euro UBM Development AG +1,40% 21,80 Euro Mayr-Melnhof Karton AG +1,38% 132,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AUSTRIACARD HOLDINGS AG -3,47% 6,95 Euro AMAG Austria Metall AG -2,26% 30,30 Euro AT&S Austria Tech.&Systemtech. -1,47% 32,20 Euro

spa/mha

ISIN AT0000999982