Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 45 Minuten vor Handelseröffnung mit einem Minus von 0,32 Prozent. Die europäischen Leitbörsen werden nach den jüngsten klaren Kursgewinnen wenig verändert erwartet.

In den USA hat die rückläufige Inflation zuletzt dazu beigetragen, dass die Zinssorgen laut Helaba-Analysten deutlich kleiner geworden sind. Allerdings hat am Vortag die erste Stimmungsumfrage im Industriesektor positiv überrascht und auch die Einzelhandelsumsätze fielen etwas besser aus als gedacht. Zudem gibt es vonseiten der US-Währungshüter noch immer keine Hinweise darauf, dass das Zinshoch erreicht ist, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Strabag mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld. Trotz Flaute im Wohnungsbau hat der Bauriese seine Bauleistung heuer bisher klar erhöht. In den ersten drei Quartalen 2023 legte die Leistung gegenüber der Vorjahresperiode um 8 Prozent auf 13,6 Mrd. Euro zu. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde nun von 18,6 auf 18,9 Mrd. Euro hochgesetzt.

Zahlen legte auch der Flughafen Wien vor. Der führende heimische Airport lässt die Coronakrise hinter sich und schreibt wieder mehr Umsatz und Gewinn. Der Flughafen hat den Umsatz in den ersten neun Monaten um mehr als ein Drittel auf gut 699 Mio. Euro gesteigert, das Betriebsergebnis erhöhte sich auf knapp 235 Mio. Euro (+49,6 Prozent).

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die voestalpine-Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Das Kursziel wurde für die Stahlaktie hingegen von 35,3 Euro auf 30,5 Euro nach unten gesetzt. Zur Wochenmitte hatten die Titel bei 25,9 Euro geschlossen.

Die Wiener Börse hat Mittwoch fester geschlossen. Der Leitindex ATX ging mit plus 0,79 Prozent auf 3.285,52 Einheiten aus dem Handelstag. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street bewegten sich die Aktienkurse nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt präsentierte sich die AT&S-Aktie mit plus 7,9 Prozent rasant auf Erholungskurs. Am Dienstag waren die Titel des Leiterplattenherstellers um gut 14 Prozent abgerutscht, nachdem das Unternehmen über Verhandlungen über eine Kapitalerhöhung unter anderen mit der ÖBAG berichtet hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

AT&S +7,92% 26,16 Euro Addiko Bank +3,70% 14,00 Euro Rosenbauer +3,39% 30,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Agrana -2,34% 14,60 Euro Polytec -2,01% 3,90 Euro Vienna Insurance Group -1,53% 25,70 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982