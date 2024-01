Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,29 Prozent. Das europäische Umfeld wird ebenfalls mit negativen Vorzeichen erwartet. Nach den deutlichen Vortagesgewinnen in Europa und in Wien könnten sich die Anleger vor der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung mit Aktienengagements zurückhalten.

Nachdem der Datenkalender in den vergangenen Tagen recht wenig zu bieten hatte, ist er heute wieder gut gefüllt, schreiben die Helaba-Analysten. Die meiste Aufmerksamkeit wird nach Einschätzung der Experten wohl die EZB-Ratssitzung auf sich ziehen. "Es ist vermutlich die letzte langweilige Entscheidung in diesem Jahr, denn weder die Geldmarkthändler noch die Auguren rechnen mit einer Veränderung des Zinsniveaus", formulierten die Helaba-Spezialisten. Insofern dürfte vor allem der Tonfall der EZB-Präsidentin Lagarde in der Pressekonferenz von Bedeutung sein, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt meldeten sich die Analysten der Erste Group zu Wort und stuften die BAWAG-Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 50 auf 56 Euro nach oben revidiert. Am Mittwoch schlossen die BAWAG-Titel bei 49,04 Euro.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel deutlich höher beendet. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,38 Prozent auf 3.431,27 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine starke Anlegerstimmung vor. International wurden einige erfreuliche Unternehmensquartalsberichte wie etwa vom US-Streamingdienst Netflix oder der deutschen Softwareschmiede SAP positiv aufgenommen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Andritz und Lenzing mit Nachrichten in den Fokus. Die Andritz-Aktie kletterte 4,1 Prozent hoch. Der steirische Anlagenbauer präsentierte neue Ziele, die bis 2026 erreicht werden sollen.

Der Faserhersteller Lenzing kämpft weiter mit dem wirtschaftlichen Umfeld und schreibt fast eine halbe Milliarde Euro ab. Die Lenzing-Papiere schlossen nach deutlichen Verlaufsgewinnen prozentuell unverändert.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank +4,29% 14,60 Euro Andritz +4,08% 58,70 Euro Rosenbauer +3,68% 31,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Telekom Austria -0,74% 8,02 Euro s Immo -0,68% 14,70 Euro Zumtobel -0,65% 6,13 Euro

