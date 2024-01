Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand gegen 8.30 Uhr um 0,6 Prozent im Minus bei 3.436 Punkten. Im europäischen Umfeld zeichnete sich zum Wochenauftakt ein verhaltener Sitzungsbeginn ab.

Vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch dürften sich die Marktakteure in Zurückhaltung üben. "In der abgelaufenen Woche haben die Zinssenkungsspekulationen wieder Fahrt aufgenommen", erklären die Marktbeobachter der Helaba. Da datenseitig am Montag keine großen Veröffentlichungen auf der Agenda stehen, dürfe dies zunächst so bleiben.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage am heimischen Markt bisher ruhig. Einen Blick Wert sein dürften jedoch die Papiere der Pierer Mobility.

Wegen der Restrukturierung im Fahrradbereich hat die KTM-Mutter im vergangenen Jahr ein deutlich geringeres operatives Ergebnis (EBIT) eingefahren. Die Kennzahl lag 2023 bei 160 Mio. Euro und damit um 32 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge lag bei 6 Prozent. Auch das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich um 15 Prozent auf 324 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Am Freitag hatte der ATX um 0,51 Prozent höher bei 3.455,57 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Mayr-Melnhof +3,91% 127,60 Euro Schoeller-Bleckmann +3,70% 46,25 Euro Lenzing +2,50% 30,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Warimpex -1,81% 0,81 Euro Telekom Austria -1,74% 7,92 Euro Rosenbauer -1,64% 30,00 Euro

spa/mik

ISIN AT0000999982