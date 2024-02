Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leicht schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,21 Prozent tiefer. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn mit moderaten Kursverlusten erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Märkte fielen uneinheitlich aus.

Datenseitig richtet sich die Aufmerksamkeit heute zunächst auf den deutschen ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen. In den USA richten sich die Blicke dann am Nachmittag auf die Inflationsentwicklung im Jänner. Um 14.30 Uhr stehen Daten zur Preisentwicklung in der größten Volkswirtschaft der Welt auf dem Programm, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed liefern könnten.

Von Unternehmensseite blieb es bis dato noch ruhig. Ergebnisse gibt es dann heute Abend nach Börsenschluss von der Telekom Austria sowie von EuroTeleSites.

Am Montag hatte der ATX um 0,84 Prozent höher bei 3.387,22 Punkten geschlossen. Auch die europäischen Leitbörsen starteten überwiegend freundlich in die neue Handelswoche. Unterstützung lieferte eine freundlich tendierende Wall Street. Profitieren konnten die Börsen laut Marktbeobachtern auch von sinkenden Preisen für Energieträger. So fiel der europäische Gaspreis auf den niedrigsten Stand seit Juli.

Unter den Einzelwerten büßten Verbund 1,1 Prozent auf 64,70 Euro ein und knüpften damit an die deutlichen Freitagsverluste an. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Energieversorgers von 74,0 auf 61,0 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Sell" wurde beibehalten.

Lenzing konnten sich hingegen mit plus 5,9 Prozent von den jüngsten Verlusten erholen. Klar fester zeigten sich zu Wochenbeginn auch FACC mit einem Kursanstieg um 5,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Lenzing +5,86% 29,80 Euro FACC +5,54% 6,10 Euro Marinomed +2,88% 25,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -2,26% 51,80 Euro s Immo -1,48% 14,62 Euro Rosenbauer -1,38% 28,60 Euro

ger/mik

ISIN AT0000999982