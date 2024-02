Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr um 0,28 Prozent tiefer. Die Eröffnungen an den europäischen Leitbörsen werden wenig verändert signalisiert. Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen könnten sich die Anleger mit Aktienengagements weiterhin zurückhalten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene der Flughafen Wien mit präsentierten Geschäftszahlen ins Blickfeld. Der Airport kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken. Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Mio. Euro, der Umsatz legte um 34,5 Prozent auf 931,5 Mio. Euro zu. Das Unternehmen übertraf damit den eigenen Ausblick und lag laut Erste Group leicht über den Erwartungen des Marktes. Die Experten erwarten deswegen eine positive Reaktion der Flughafen-Aktien.

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Zuwächsen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,61 Prozent auf 3.396,57 Einheiten. Unter den Einzelwerten verzeichneten die Aktien von RHI Magnesita, die um 3,46 Prozent klar zulegten, starke Gewinne. Lenzing steigerten sich um 3,21 Prozent und Polytec um 2,35 Prozent.

Für die Aktien von BAWAG ging es um 2,09 Prozent hinauf und Verbund stiegen um 1,68 Prozent. Raiffeisen stabilisierten sich nach den jüngsten Abgaben mit plus 1,53 Prozent.

Mit klaren Abgaben bei einem geringen Volumen zeigten sich Warimpex mit minus 5,17 Prozent. Der Anteilsschein von FACC sank um 2,31 Prozent.

ste/mha

ISIN AT0000999982