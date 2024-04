Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handel leichter aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen ATX zeigte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent. Der Handelsstart an den europäischen Leitbörsen wird nach positiven US-Vorgaben hingegen mit Zuwächsen erwartet. Am Vorabend hatte der Dow Jones an der Wall Street seinen 4. Gewinntag in Folge absolviert.

Angesichts der ausgebliebenen Eskalationen im Nahen Osten fassen die internationalen Anleger wieder Mut und Konjunkturzahlen spielen eine größere Rolle, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Heute stehen der deutsche ifo-Index und die US-Auftragseingänge im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

Auf dem heimischen Aktienmarkt stehen auf Unternehmensebene Quartalszahlen von AMAG und Jahreszahlen von der Vienna Insurance Group auf dem Kalender. Die Aktien von Pierer Mobility werden am Berichtstag zudem ex Dividende gehandelt.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr voestalpine-Kursziel leicht von 39 auf 38 Euro nach unten. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bekräftigt.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,75 Prozent und 3.580,87 Punkten. Angetrieben wurde der ATX vor allem von der guten Nachfrage in Bankwerten. Aktien der Raiffeisen Bank International legten 3,2 Prozent zu. BAWAG und Erste Group gewannen jeweils gut 2 Prozent.

Unter Druck kamen am heimischen Aktienmarkt nach Vorlage von Quartalszahlen die Papiere von Mayr-Melnhof und waren mit einem Minus von 4,4 Prozent das Schlusslicht im prime market.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Warimpex +7,76% 0,78 Euro Zumtobel +6,83% 6,26 Euro Frequentis +4,65% 27,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof -4,41% 112,60 Euro EuroTeleSites -2,78% 3,50 Euro Pierer Mobility -1,99% 39,40 Euro

ISIN AT0000999982