ATX
|
5 129,90
|
0,37
|
0,01 %
|
10.12.2025 08:31:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet
Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten.
Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die DO&CO-Aktie von 217,5 auf 255,0 Euro merklich nach oben. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Cateringunternehmens bestätigt. Am Dienstag haben die DO&CO-Papiere bei 195,80 Euro geschlossen.
Die Wiener Börse hat sich am Dienstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Der ATX legte um 0,59 Prozent auf den Rekordschluss von 5.129,53 Punkten zu. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Vienna Insurance Group +7,24% 56,30 Euro Raiffeisen Bank International +4,18% 36,36 Euro Frequentis +4,15% 70,20 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
AUSTRIACARD -3,18% 5,48 Euro Lenzing -2,79% 22,65 Euro UBM Development -2,67% 21,90 Euro
ste/moe
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 129,90
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.