Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Rund 40 Minuten vor Handelsbeginn taxierten Bankenindikationen den heimischen Leitindex ATX mit 0,23 Prozent im Minus bei 5.117 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zum Sitzungsbereich knapp in die Verlustzone gehen.

Mit der Fed-Zinsentscheidung steht am Abend international ein Highlight im Kalender, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die US-Notenbank agiert unter erhöhter Unsicherheit, nicht nur weil die zukünftigen Entwicklungen schwer vorhergesagt werden können, sondern weil noch immer Unklarheit über den Zustand der US-Volkswirtschaft herrscht, formulierten die Experten.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und revidierte ihr Kursziel für die DO&CO-Aktie von 217,5 auf 255,0 Euro merklich nach oben. Zudem wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Cateringunternehmens bestätigt. Am Dienstag haben die DO&CO-Papiere bei 195,80 Euro geschlossen.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Der ATX legte um 0,59 Prozent auf den Rekordschluss von 5.129,53 Punkten zu. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group +7,24% 56,30 Euro Raiffeisen Bank International +4,18% 36,36 Euro Frequentis +4,15% 70,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

AUSTRIACARD -3,18% 5,48 Euro Lenzing -2,79% 22,65 Euro UBM Development -2,67% 21,90 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982