Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Am Wiener Aktienmarkt bahnt sich ein schwacher Februar-Auftakt an. Bankenindikationen auf den ATX standen rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 1,5 Prozent im Minus bei 5.505 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird nach schwachen Asien-Vorgaben mit Abgaben erwartet. Zudem trübten massive Gewinnmitnahmen bei den Edelmetallen allgemein die Stimmung.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Einbruchs der Edelmetallmärkte war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.

Datenseitig steht am Berichtstag der ISM-Index der US-Industrie auf dem Programm. Mit Blick auf die Einzelwerte könnten die Titel der AT&S einen Blick wert sein. Die Analysten der Deutschen Bank hoben ihr Kursziel im Vorfeld der Quartalszahlen von 30 auf 50 Euro an und empfehlen die Aktie nun zum Kauf.

Am Freitag hatte der ATX um 0,47 Prozent höher bei 5.604,90 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Pierer Mobility +2,86% 17,28 Euro voestalpine +1,88% 40,00 Euro Zumtobel +1,70% 3,58 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Addiko Bank -3,77% 25,50 Euro RHI Magnesita -3,08% 31,50 Euro Rosenbauer -3,06% 47,50 Euro

spa/rst

