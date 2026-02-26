Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel mit einer leichteren Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation taxierte den ATX etwa 50 Minuten vor Sitzungsauftakt um 0,29 Prozent im Minus. Auch die europäischen Leitbörsen werden zur Eröffnung im Minusbereich erwartet.

International stehen die Zahlen und Aussagen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia im Fokus. Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns allen Zweiflern zum Trotz sehr stark wachsen. Aussagen über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten wurden jedoch negativ aufgenommen.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt das Schwergewicht Erste Group mit einer Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Der Nettogewinn der Bank stieg im 4. Quartal zum Vorjahreszeitraum um 55 Prozent auf 944 Mio. Euro und lag damit etwa 15 Prozent über den Marktprognosen.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,01 Prozent auf 5.766,12 Punkte, nachdem der heimische Leitindex am Dienstag noch um 1,87 Prozent abgetaucht war.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene EVN und FACC mit Zahlenvorlagen ins Zentrum. Die Zahlenwerke wurden von den Analysten der Erste Group als im Rahmen der Erwartungen eingestuft. Die Titel des niederösterreichischen Energieversorgers EVN gaben leicht um 0,3 Prozent nach und beim Luftfahrtzulieferer FACC gab es ein deutliches Plus von 7,5 Prozent zu sehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +7,49% 14,06 Euro Schoeller-Bleckmann +5,81% 37,35 Euro Raiffeisen Bank International +2,85% 42,56 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -5,07% 52,40 Euro Pierer Mobility -1,91% 17,50 Euro Rosenbauer -1,82% 48,60 Euro

