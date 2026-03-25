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25.03.2026 08:28:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet
Die internationalen Finanzmärkte werden weiterhin von den Schlagzeilen zum Nahost-Krieg beeinflusst, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Die erneute vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten könnte zur Wochenmitte international die Aktienkurse unterstützen. Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet.
Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage FACC in den Fokus. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer hat im Geschäftsjahr 2025 von der wachsenden Luftfahrtbranche profitiert. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 984,4 Mio. Euro mit einer Steigerung von 11,3 Prozent. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wurde ein Plus von 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro erreicht, bestätigte das Unternehmen in einer Aussendung die vorläufigen Zahlen.
Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag nach anfänglichen Verlusten mit leichten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX gewann 0,15 Prozent auf 5.268,58 Punkte.
Die wichtigsten europäischen Börsen gingen uneinheitlich aus dem Handelstag. Unsicherheitsfaktor für die Märkte bleibt weiter die unklare Situation im Krieg zwischen den USA und Israel mit dem Iran.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Lenzing +4,73% 23,25 Euro OMV +2,30% 60,00 Euro Telekom Austria +2,22% 9,20 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
AT&S -3,59% 49,65 Euro FACC -3,00% 13,56 Euro DO&CO -2,52% 170,00 Euro
ste/moe
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.