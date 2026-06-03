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03.06.2026 08:27:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den heimischen Leitindex ATX zu Sitzungsbeginn mit einem Rückgang von 0,23 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es etwas bergab gehen. Die Wall Street hatte am Vorabend hingegen ihren Rekordkurs fortgesetzt.

Heute stehen international vor allem US-Konjunkturdaten im Fokus, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Sie dürften nach Einschätzung der Experten jedoch kaum geeignet sein, die Erwartungen steigender Leitzinsen zu dämpfen. Zudem steht unverändert der Nahost-Konflikt im Blickfeld.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt voestalpine mit einer Zahlenpräsentation in den Fokus. Der Stahlkonzern hat seine Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 deutlich verbessert. Der Konzerngewinn stieg "trotz volatilem Umfeld" um fast 138 Prozent auf 424 Mio. Euro. Die seit 4. Juni 2025 geltenden US-Zölle in Höhe von 50 Prozent auf Stahl hätten das Ergebnis "in Höhe eines hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrages" belastet. Der Umsatz sank von 15,7 auf 15,1 Mrd. Euro.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit klaren Gewinnen aus dem Tag verabschiedet. Der ATX gewann zum Abschluss 1,05 Prozent auf 6.140,00 Punkte. An den wichtigsten europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild.

AT&S setzten ihren Höhenflug fort und waren die Topperformer im ATX prime. Die Aktien des Halbleiterproduzenten legten 7,6 Prozent und seit Jahresbeginn 366 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +7,59% 150,20 Euro FACC +3,49% 17,18 Euro Zumtobel +3,36% 3,69 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -1,68% 15,24 Euro Vienna Insurance Group -1,31% 60,40 Euro voestalpine -1,21% 45,76 Euro

ste

ISIN AT0000999982

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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