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10.06.2026 08:24:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet
Die verschärfte Lage im Nahost-Konflikt sorgt bei den Anlegern wieder für Zurückhaltung. Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. "Immerhin haben die USA die Angriffe als Reaktion auf den gestrigen Hubschrauber-Abschuss für beendet erklärt, sodass Hoffnung auf eine Fortsetzung der Verhandlungen besteht", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging schließlich mit einem leichten Gewinn von 0,05 Prozent auf 6.008,65 Punkte aus dem Handel.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Erste Group +1,98% 102,90 Euro Zumtobel +1,77% 4,02 Euro Vienna Insurance Group +1,68% 60,40 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Frequentis -3,97% 74,90 Euro Strabag -2,86% 88,40 Euro Kapsch TrafficCom -2,53% 5,40 Euro
ste/moe
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