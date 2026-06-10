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10.06.2026 08:24:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz erwartet. Eine Bankenindikation taxierte den heimischen Leitindex ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt mit einem Kursrückgang von 0,23 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen wird eine Abwärtstendenz indiziert. Negative Vorgaben lieferten vor allem die US-Technologiewerte am Vorabend an der Nasdaq.

Die verschärfte Lage im Nahost-Konflikt sorgt bei den Anlegern wieder für Zurückhaltung. Die USA und der Iran haben sich in der Golfregion trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen. "Immerhin haben die USA die Angriffe als Reaktion auf den gestrigen Hubschrauber-Abschuss für beendet erklärt, sodass Hoffnung auf eine Fortsetzung der Verhandlungen besteht", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp im Plus geschlossen. Der heimische Leitindex ATX ging schließlich mit einem leichten Gewinn von 0,05 Prozent auf 6.008,65 Punkte aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Erste Group +1,98% 102,90 Euro Zumtobel +1,77% 4,02 Euro Vienna Insurance Group +1,68% 60,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Frequentis -3,97% 74,90 Euro Strabag -2,86% 88,40 Euro Kapsch TrafficCom -2,53% 5,40 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
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