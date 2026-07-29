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29.07.2026 08:43:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet
Wieder steigende Rohölpreise nach neuen Angriffen im Iran-Krieg belasten international die Stimmung. Das Highlight des heutigen Tages ist am Abend die Zinsentscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Eine Veränderung des Leitzinsniveaus wird mehrheitlich nicht erwartet, hieß es weiter von den Experten.
Am heimischen Aktienmarkt rückte die Erste Group mit positiven Aussichten in den Fokus. Die Bank will ihr Ergebnis je Aktie (EPS) bis 2030 auf mehr als 15 Euro verdoppeln. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Ergebnisses je Titel soll bei 15 Prozent liegen, teilte die Bank am Dienstagabend mit. Zudem soll die bereinigte Eigenkapitalverzinsung (ROTE) in diesem Zeitraum bei über 20 Prozent zu liegen kommen. Ausgangsbasis für den Ausblick ist der Nettogewinn von 2025 in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.
Endgültige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr lieferte zudem KapschTrafficCom.
Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Verlusten beendet. Massive Verluste bei Lenzing und schwache Energiewerte hielten den Leitindex ATX mit minus 0,32 Prozent bei 6.334,06 Punkten.
In Österreich sorgt der Faserhersteller Lenzing mit seiner Ankündigung von einem Personalabbau von 2.000 Jobs bis Ende 2027 für Gesprächsstoff. Zur Stärkung der Finanzstruktur will Lenzing auch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro durchziehen. Lenzing gaben zum Handelsschluss 14,1 Prozent ab.
Auch Palfinger gaben nach Zahlen starke 9,8 Prozent nach. Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im zweiten Quartal die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Dennoch sank der Konzerngewinn im ersten Halbjahr nur leicht um 4 Prozent auf 48 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf rund 1,17 Mrd. Euro.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Telekom Austria +5,00% 10,50 Euro Raiffeisen Bank International +3,67% 57,85 Euro CA Immo +2,12% 24,10 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
Lenzing -14,11% 21,00 Euro Palfinger -9,82% 29,85 Euro AT&S -7,30% 127,00 Euro
ste/moe
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