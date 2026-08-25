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25.08.2026 08:42:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Nachdem die Wiener Börse gestern mit einem leichten Minus von 0,22 Prozent aus dem Tag gegangen ist, wird sie auch heute zum Start mit leichten Abschlägen erwartet. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Handelsbeginn leichte 0,12 Prozent tiefer bei 6.610 Punkten. Die wichtigsten europäischen Börsen dürften sich ebenfalls kaum bewegen.

Im Fokus steht weiterhin wenig überraschend der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der zentrale Streitpunkt ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz, der die Ölpreise beeinflusst. Am Montag sind die Ölpreise nach deutlichen Gewinnen der vergangenen Woche wieder gefallen.

Datenseitig richten sich heute die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Stimmungsindikator keine merkliche Verbesserung. "Daher sollte der Einfluss auf die Zinserwartungen und das sonstige Marktgeschehen begrenzt sein" schreiben sie in einem Kommentar.

Im Blick haben die Märkte diese Woche schließlich auch das Notenbanken-Symposium in Jackson Hole. Vor allem von der dort angesetzten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der Notenbank Fed.

Wichtige Impulse werden auch von am dem Mittwoch anstehenden Quartalsergebnissen des Chipriesen Nvidia erwartet. Die Zahlen des gemessen an der Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens der Welt gelten als wichtiger Indikator für die Entwicklung der gesamten KI- und Halbleiterbranche.

KI-beeinflusste Werte tendierten gestern schaumgebremst, was in Österreich auch der Halbleiterhersteller AT&S zu spüren bekam. AT&S sanken um 8,4 Prozent. Schwach zeigten sich wegen des sinkenden Ölpreises auch die Ölwerte SBO und OMV mit Verlusten von 4,3 bzw. 1,2 Prozent.

Tagesgewinner im ATX waren die Aktien des Faserherstellers Lenzing mit einem Plus von 1,7 Prozent. Gesucht waren auch Porr (plus 1,3 Prozent) sowie die Aktien der Versicherer UNIQA (plus 1,1 Prozent) und VIG (plus 0,9 Prozent).

Der ATX hatte am Montag um 0,22 Prozent schwächer bei 6.617,52 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +1,86% 71,30 Euro Lenzing +1,70% 23,95 Euro Semperit +1,49% 17,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -8,39% 128,80 Euro Schoeller-Bleckmann -4,31% 28,85 Euro Pierer Mobility -3,17% 30,50 Euro

moe/ger

ISIN AT0000999982

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