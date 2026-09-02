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02.09.2026 08:40:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit leichten Abschlägen erwartet. Bankenindikationen taxierten den heimischen Leitindex ATX rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Rückgang von 0,17 Prozent.

Nach negativen Überseevorgaben sollte es auch mit den wichtigsten Aktienmärkten in Europa abwärts gehen. Sowohl die Wall Street als auch die führenden asiatischen Handelsplätze wiesen klare Rückgänge auf. Die weiterhin sehr hohen Rohölpreise lasten unverändert auf der Stimmung der Akteure. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag gegen Handelsschluss hin zu einem Endspurt angesetzt, den Handel aber trotzdem mit Abschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX ging um 0,15 Prozent tiefer bei 6.758,19 Einheiten aus der Sitzung.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Agrana +3,57% 11,60 Euro Rosenbauer +2,19% 65,40 Euro OMV +2,04% 69,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -5,59% 32,10 Euro Porr -3,76% 35,85 Euro AT&S -3,66% 147,60 Euro

ste/moe

ISIN AT0000999982

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Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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