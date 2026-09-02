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02.09.2026 08:40:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet
Nach negativen Überseevorgaben sollte es auch mit den wichtigsten Aktienmärkten in Europa abwärts gehen. Sowohl die Wall Street als auch die führenden asiatischen Handelsplätze wiesen klare Rückgänge auf. Die weiterhin sehr hohen Rohölpreise lasten unverändert auf der Stimmung der Akteure. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt.
Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor.
Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag gegen Handelsschluss hin zu einem Endspurt angesetzt, den Handel aber trotzdem mit Abschlägen beendet. Der heimische Leitindex ATX ging um 0,15 Prozent tiefer bei 6.758,19 Einheiten aus der Sitzung.
Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:
Agrana +3,57% 11,60 Euro Rosenbauer +2,19% 65,40 Euro OMV +2,04% 69,90 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:
RHI Magnesita -5,59% 32,10 Euro Porr -3,76% 35,85 Euro AT&S -3,66% 147,60 Euro
ste/moe
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