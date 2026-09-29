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29.09.2026 08:46:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Nachdem gestern mit zwischenzeitlichen 7.043,27 Punkten wieder ein Tagesrekord aufgestellt wurde, wird die Wiener Börse zum Start in den Dienstag mit Abgaben erwartet. Bankenindikationen sahen den Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit minus 0,19 Prozent bei 7.027 Punkten. An den europäischen Börsen wird anfänglich wenig Bewegung erwartet.

"Nachdem datenseitig sehr verhaltenen Start in die neue Handelswoche werden die Akteure heute auf Stimmungsbarometer achten," schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Tageskommentar. In der Eurozone stehe das Industrievertrauen im Rahmen der EU-Kommission durchgeführten Stimmungsumfrage zum Wirtschaftsvertrauen im Fokus, das sich aus dem Industrie-, dem Service und dem Konsumentenvertrauen zusammensetzt. Am Nachmittag wird in den USA zudem die Verbraucherstimmung des Conference Board veröffentlicht.

Im Fokus der Anleger bleibt Lage am Persischen Golf und damit der weiter anziehende Ölpreis. Nach der Ablehnung eines iranischen Friedensplans zur Öffnung der Straße von Hormuz durch US-Präsident Donald Trump sollen Vermittler aus Katar Gespräche mit den USA und dem Iran führen, um einmal mehr eine mögliche Friedenslösung zu finden.

In Österreich war es unternehmensseitig noch ruhig. Gewinner des gestrigen Tages waren die Anteilscheine des Stromversorgers Verbund nach positiven Analysteneinschätzungen. Verbund legten 3,4 Prozent zu.

Am anderen Ende fanden sich mit minus 2,7 Prozent AT&S. Der Halbleiterhersteller bekam die internationale Stimmung zu spüren, nachdem Techwerte in den Keller gingen. Hintergrund ist, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt hat.

Am Montag hatte der ATX um 0,99 Prozent höher bei 7.012,13 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +3,36% 64,65 Euro Polytec +2,94% 5,60 Euro FACC +2,72% 15,86 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AT&S -2,70% 198,00 Euro Uniqa -2,46% 18,24 Euro Zumtobel -2,38% 4,10 Euro

moe/ste

ISIN AT0000999982

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