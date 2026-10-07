Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund eine dreiviertel Stunde vor Sitzungsbeginn mit einem Rückgang von 0,25 Prozent. An den wichtigsten europäischen Börsen werden ebenfalls leichte Kursrückgänge indiziert.

Die Wall Street hatte am Vorabend hingegen positive Vorgaben geliefert, mit neuen Rekordhochs an der Nasdaq und beim S&P. An den asiatischen Aktienmärkten ging es in der Früh mit den Aktienkursen hingegen abwärts. Belasten könnten in Europa auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Erst am morgigen Donnerstag legt Agrana Ergebnisse vor. Die Wiener Börse ist am Dienstag mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 6.792,23 Punkten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

CA Immo +2,10% 21,90 Euro Andritz +2,05% 84,50 Euro Palfinger +2,03% 27,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Lenzing -5,15% 12,90 Euro Wienerberger -3,77% 16,06 Euro Schoeller-Bleckmann -2,04% 28,80 Euro

ste/moe

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