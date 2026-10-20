Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag zum Start an das gestrige Handelsende anschließen. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsbeginn 0,9 Prozent im Minus bei 6.432 Punkten. Auch die europäischen Leitbörsen werden etwas tiefer erwartet.

Datenseitig rücken heute die ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober und die deutschen Erzeugerpreise für September in den Fokus. "Ein schwächeres Ergebnis beim ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen ist wahrscheinlich", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Frühkommentar und sehen kein Überraschungspotenzial.

Für Impulse könnte im Wochenverlauf auch die gerade angelaufene US-Berichtssaison sorgen. Mit Spannung erwartet werden zudem die in den kommenden Wochen angesetzten Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed.

Heute Früh ist auch der Ölpreis wieder in die Höhe gegangen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg auf 111,05 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2026.

In Österreich könnten sich die Blicke - zumindest kurzfristig - auf die Raiffeisen Bank International (RBI) und Strabag richten. Im Konflikt mit anderen Strabag-Kernaktionären hat nämlich die zumindest ehemals vom russischen Milliardär Oleg Deripaska kontrollierte und von der EU sanktionierte Rasperia Trading Limited eine womöglich letzte Klagsforderung spezifiziert: Laut Antrag vom 16. Oktober fordert Rasperia von der RBI-Tochter Raiffeisenbank Russland sowie von Strabag-Kernaktionären 342 Mio. Euro, erklärte ein RBI-Sprecher der APA. Die Causa wird heute vor Gericht in Kaliningrad verhandelt. Gestern verloren RBI 1,2 Prozent. Strabag dagegen gingen 0,4 Prozent in die Höhe.

Gestern war generell kein guter Tag für Bankenpapiere. Unter den weiteren im ATX schwer gewichteten Bank-Titeln büßten BAWAG 2,8 Prozent an Wert ein. Erste Group-Titel legten gegen den Branchentrend 0,2 Prozent zu.

Größere Verluste sahen im ATX auch CA Immo und Lenzing und verloren 3,2 bzw. 2,2 Prozent. An der Spitze der wenigen Gewinner im Index lagen OMV mit einem Plus von 0,9 Prozent.

Am Montag hatte der ATX um 0,77 Prozent schwächer bei 6.506,54 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AMAG +4,01% 31,10 Euro Polytec +1,70% 5,98 Euro Semperit +1,55% 19,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

CA Immo -3,23% 20,95 Euro Rosenbauer -3,15% 61,40 Euro BAWAG -2,79% 163,60 Euro

moe/ste

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