Gestern ist die Wiener Börse mit Verlusten aus dem Handelstag gegangen. Auch heute Dienstag wird zu Handelsbeginn ein leichtes Minus erwartet. Eine Bankenindikation sah den Leitindex ATX rund 45 Minuten vor Handelsstart um 0,21 Prozent bei 6.552 Punkten niedriger. An den europäischen Börsen schaut es ähnlich aus.

Geprägt wird der Tag heute weiter von den sinkenden Ölpreisen und der internationalen Entwicklung der Techwerte sein. Für Spannung sorgen die heute Abend erwarteten Zahlen des US-Chipriesen Nvidia. An der Nasdaq-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann Aktien chinesischer Internetkonzerne wie Alibaba oder Baidu unter Druck geraten.

International wird in Deutschland mit dem ZEW-Indikator ein erstes Konjunktur-Stimmungsbild für den November erwartet. In den USA wiederum gilt heute die Aufmerksamkeit den Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion im Oktober.

Am heimischen Aktienmarkt herrscht derzeit auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage. Gestern hat der Halbleiterhersteller AT&S bereits die flaue Stimmung im Umfeld der KI-Branche zu spüren bekommen. AT&S konnten sich nicht dem globalen Trend bei den Techwerten entziehen und verloren am unteren ATX-Ende 5,02 Prozent.

Der ATX hatte am Montag um 0,36 Prozent schwächer bei 6.631,09 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +9,00% 69,00 Euro Post +2,02% 32,75 Euro Vienna Insurance Group +1,42% 78,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Semperit -6,76% 15,85 Euro AT&S -5,02% 117,20 Euro Kapsch TrafficCom -4,70% 3,45 Euro

moe/ger

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