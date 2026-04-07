Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet - ATX minus 0,2 %

Der Wiener Aktienmarkt dürfte nach dem langen Osterwochenende etwas schwächer in den Handel starten. Eine Bankenindikation erwartet den Leitindex ATX rund 40 Minuten vor Handelsstart mit minus 0,20 Prozent bei 5.473 Punkten. Am Donnerstag hatte der ATX um 0,36 Prozent schwächer bei 5.457,38 Punkten geschlossen. Die wichtigsten Europabörsen zeigten keine einheitliche Tendenz.

"Der Nahost-Krieg bleibt auch in der verkürzten Handelswoche nach Ostern das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Nachrichten dazu werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In der letzten Woche haben zunächst Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende dominiert, dann aber kam erneut Verunsicherung auf", schreiben die Experten der Helaba in einer Lageeinschätzung. Ausgelöst wurde die Verunsicherung durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Er hatte gedroht, ohne einen Deal nach Auslaufen eines Ultimatums am Dienstagabend US-Zeit (02.00 Uhr MESZ am Mittwochmorgen) den Iran umfangreich anzugreifen. Der Iran hat laut diversen Medien einen sofortigen Waffenstillstand abgelehnt und besteht auf ein dauerhaftes Ende des Krieges.

International sind heute auch die Augen auf den heute vom Analyseinstitut Sentix vorgelegten Konjunkturindikator gerichtet. . Die erste Stimmungsumfrage des laufenden Monats dürfte laut der Helaba erneut nachgeben, sodass die Indikation für die bekanntere ZEW-Umfrage, die in der kommenden Woche ansteht, negativ wäre.

Unternehmensseitig war es in Österreich bisher ruhig.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +4,44% 68,20 Euro Schoeller-Bleckmann +3,14% 36,10 Euro EVN +2,45% 29,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -2,85% 3,75 Euro Porr -2,77% 36,80 Euro voestalpine -2,21% 38,90 Euro

moe/ger

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