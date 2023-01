Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.30 Uhr mit minus 0,3 Prozent. Wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften am heutigen Handelstag Mangelware bleiben, die Aufmerksamkeit richtet sich in erster Linie auf Redebeiträge von Notenbankern. Zu Wort werden sich am Nachmittag US-Fed-Chef Jerome Powell und eine Reihe von EZB-Währungshütern melden.

"Während in den USA die Zinserwartungen allmählich abbröckeln und auch bei ersten Fed-Vertretern vorsichtigere Töne angeschlagen werden, ist die Lage bei der EZB weiterhin auf Inflationsbekämpfung ausgerichtet", schrieben im Vorfeld die Experten der Helaba. Erst am Wochenende hatte EZB-Chefvolkswirt Lane gewarnt, dass die Inflationsraten ungeachtet der Entspannung bei den Energiepreisen erhöht bleiben könnten. Zwar wolle die EZB von Fall zu Fall entscheiden, für das kommende Ratstreffen dürfte wegen der nochmals auf ein Rekordniveau gestiegenen Kern-Inflationsrate aber klar sein, dass eine Zinserhöhung beschlossen werde, so die Helaba-Analysten weiter.

Am Montag hatte der ATX um 0,03 Prozent schwächer bei 3.271,32 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren allerdings zum Wochenstart Aktien von Lenzing und setzten mit einem Plus von 4,8 Prozent die Rally von Freitag fort. Gewinne von etwas über vier Prozent verbuchten auch Pierer Mobility und Porr. Größere Abgaben gab es in den Aktien der OMV (minus 1,5 Prozent) und des Stromversorgers Verbund (minus 1,4 Prozent). Raiffeisen gaben um 1,3 Prozent nach - das Geldhaus gerät in der Ukraine zunehmend unter Druck.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +4,86% 73,40 Euro Lenzing +4,76% 70,40 Euro Porr +4,13% 12,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom -3,09% 11,92 Euro UBM Development -3,04% 25,50 Euro Addiko Bank -2,86% 11,90 Euro

ISIN AT0000999982