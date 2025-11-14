ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Negative Vorgaben lieferten die Überseebörsen. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach neuen Aussagen der Fed, welche die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die Dezembersitzung der US-Notenbank dämpften. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage warten die Anleger gespannt auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns nun wieder veröffentlicht werden können.
Inzwischen reagierten mehrere Analysten mit Anpassungen auf die am Vortag vorgelegten Quartalsberichte. Die Erste Group stufte Strabag von "Accumulate" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel leicht. Barclays bestätigte ihre "Overweight"-Empfehlung für Wienerberger, senkte jedoch das Kursziel geringfügig. Auch Berenberg reduzierte ihr Wienerberger-Kursziel, bekräftigte aber die Kaufempfehlung.
Unter den Nebenwerten legten Rosenbauer Zahlen vor.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,61 Prozent schwächer bei 4.901,81 Punkten geschlossen. Strabag, Wienerberger und Polytec waren nach Zahlen gesucht.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Polytec +4,97% 3,17 Euro Rosenbauer +4,45% 46,90 Euro Strabag +3,68% 70,50 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Verbund -5,17% 64,20 Euro Frequentis -2,20% 71,00 Euro EVN -2,02% 26,65 Euro
