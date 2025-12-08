ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Davor steht am Montag noch das sentix-Investorenvertrauen im Datenkalender.
Unternehmensseitig könnten die Anteilsscheine des Verbunds einen Blick wert sein, nachdem die kanadische Bank RBC das Papier unter "Underperform" in ihre Coverage aufgenommen hatte. Das Kursziel setzte die RBC bei 57,50 Euro fest. Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieb Analyst Alexander Wheeler.
Am Freitag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 5.081,82 Punkten geschlossen, nachdem er im frühen Handel noch ein weiteres Rekordhoch gesetzt hatte.
Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:
Zumtobel +4,78% 3,62 Euro Frequentis +2,95% 69,80 Euro DO&CO +2,25% 190,60 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:
AT&S -2,88% 32,00 Euro Mayr-Melnhof -2,85% 81,90 Euro Addiko Bank -2,23% 21,90 Euro
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.