Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

ATX

5 075,40
-6,42
-0,13 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
08.12.2025 08:23:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Der ATX dürfte am Montag zunächst seine jüngste Konsolidierung vom Rekordniveau fortsetzen. Rund 50 Minuten vor Handelsbeginn taxierten Bankenindikationen den österreichischen Leitindex 0,5 Prozent im Minus bei 5.069 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird etwas schwächer erwartet, während die asiatischen Börsen zum Wochenstart gemischte Vorgaben lieferten.

Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Davor steht am Montag noch das sentix-Investorenvertrauen im Datenkalender.

Unternehmensseitig könnten die Anteilsscheine des Verbunds einen Blick wert sein, nachdem die kanadische Bank RBC das Papier unter "Underperform" in ihre Coverage aufgenommen hatte. Das Kursziel setzte die RBC bei 57,50 Euro fest. Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieb Analyst Alexander Wheeler.

Am Freitag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 5.081,82 Punkten geschlossen, nachdem er im frühen Handel noch ein weiteres Rekordhoch gesetzt hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Zumtobel +4,78% 3,62 Euro Frequentis +2,95% 69,80 Euro DO&CO +2,25% 190,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -2,88% 32,00 Euro Mayr-Melnhof -2,85% 81,90 Euro Addiko Bank -2,23% 21,90 Euro

spa

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 069,29 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07:45 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen