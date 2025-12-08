Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Der ATX dürfte am Montag zunächst seine jüngste Konsolidierung vom Rekordniveau fortsetzen. Rund 50 Minuten vor Handelsbeginn taxierten Bankenindikationen den österreichischen Leitindex 0,5 Prozent im Minus bei 5.069 Punkten. Auch das europäische Umfeld wird etwas schwächer erwartet, während die asiatischen Börsen zum Wochenstart gemischte Vorgaben lieferten.

Der Fokus der Marktakteure dürfte bereits auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sein. Davor steht am Montag noch das sentix-Investorenvertrauen im Datenkalender.

Unternehmensseitig könnten die Anteilsscheine des Verbunds einen Blick wert sein, nachdem die kanadische Bank RBC das Papier unter "Underperform" in ihre Coverage aufgenommen hatte. Das Kursziel setzte die RBC bei 57,50 Euro fest. Sinkende erzielte Preise, politische Interventionen in Österreich und ein Mangel an akkretiven Wachstumschancen sollten die Aktien in der kurzen Frist belasten, schrieb Analyst Alexander Wheeler.

Am Freitag hatte der ATX um 0,20 Prozent schwächer bei 5.081,82 Punkten geschlossen, nachdem er im frühen Handel noch ein weiteres Rekordhoch gesetzt hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Zumtobel +4,78% 3,62 Euro Frequentis +2,95% 69,80 Euro DO&CO +2,25% 190,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AT&S -2,88% 32,00 Euro Mayr-Melnhof -2,85% 81,90 Euro Addiko Bank -2,23% 21,90 Euro

ISIN AT0000999982