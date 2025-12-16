ATX
5 171,05
67,89
1,33 %
16.12.2025 08:20:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für November auf dem Programm, der wegen des vor US-Shutdowns mit Verspätung veröffentlicht wird. Zusätzlich werden für den Oktober die Beschäftigungszahlen mitveröffentlicht, während die Arbeitslosenquote in dem Monat wegen des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte nicht ermittelt wurde.
"Allgemein wird von einem kleinen Beschäftigungsplus ausgegangen, obwohl der ADP-Report ein kleines Minus mit sich gebracht hatte. In diesem Fall werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed wohl nicht weiter angeheizt", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick.
Unternehmensseitig blieb die Meldungslage zu heimischen Werten bis dato ruhig.
Am Montag hatte der ATX um 1,33 Prozent höher bei 5.171,05 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
Vienna Insurance Group +4,55% 62,00 Euro DO&CO +3,81% 196,00 Euro Strabag +2,81% 80,50 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Addiko Bank -2,26% 21,60 Euro EuroTeleSites -2,13% 4,60 Euro Pierer Mobility -1,60% 15,96 Euro
ISIN AT0000999982
