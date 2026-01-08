Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zunächst an die Vortageskonsolidierung anknüpfen. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 50 Minuten vor Handelsbeginn 0,8 Prozent im Minus bei 5.365 Punkten. Zur Wochenmitte hatte der ATX nach seiner starken Jahresendrally erstmals mit einem leichten Abschlag geschlossen.

Auch das europäische Umfeld wird nach negativen Übersee-Vorgaben mit Abgaben erwartet. Am Berichtstag dürften sich die Anleger einerseits mit Blick auf den morgen anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhalten. Zudem sorgte Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren.

Einerseits kündigte Trump an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen. Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,10 Prozent schwächer bei 5.410,14 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +6,08% 13,60 Euro CA Immo +4,93% 23,40 Euro Frequentis +3,73% 77,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

FACC -2,39% 11,46 Euro Raiffeisen Bank International -2,35% 37,40 Euro OMV -2,15% 47,40 Euro

