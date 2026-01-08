ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Auch das europäische Umfeld wird nach negativen Übersee-Vorgaben mit Abgaben erwartet. Am Berichtstag dürften sich die Anleger einerseits mit Blick auf den morgen anstehenden US-Arbeitsmarktbericht zurückhalten. Zudem sorgte Trump mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren.
Einerseits kündigte Trump an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen. Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten.
Am Mittwoch hatte der ATX um 0,10 Prozent schwächer bei 5.410,14 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Semperit +6,08% 13,60 Euro CA Immo +4,93% 23,40 Euro Frequentis +3,73% 77,80 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
FACC -2,39% 11,46 Euro Raiffeisen Bank International -2,35% 37,40 Euro OMV -2,15% 47,40 Euro
