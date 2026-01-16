Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende nachgeben. Bankenindikationen sahen den ATX am Freitag rund 30 Minuten vor Handelsbeginn um 0,6 Prozent leichter bei 5.433 Punkten. Am Vortag hatte sich der heimische Leitindex noch fester aus dem Handel verabschiedet. Im europäischen Umfeld zeichnete sich ebenfalls ein Trend zum Minus ab.

Die guten Vorgaben der US-Börsen von Donnerstagabend, die einheitlich höher ausfielen, zeigten zunächst keine positiven Auswirkungen auf die Wiener Börse. Der Dow Jones war um 0,6 Prozent, der marktbreite S&P 500 um 0,3 Prozent gestiegen. Für den Nasdaq Composite ging es an der Technologiebörse Nasdaq um 0,3 hinauf.

Der weltpolitische Blick richtet sich derzeit auch in Richtung Iran. Nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran verstärken die USA Medienberichten zufolge ihre militärische Präsenz in Nahost. Mittlerweile dürften der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und Begleitschiffe auf dem Weg vom Südchinesischen Meer in die Nahost-Region sein. Das berichteten unter anderem die "New York Times" und das Portal "Axios".

Unternehmensseitig dürfte es heute sehr ruhig bleiben. Die Bundesregierung stellt heute in Wien ihr Milliardenpaket für die heimische Industrie vor. Zur Stärkung des Standorts Österreich soll der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket unter die Arme gegriffen werden. Kern der Strategie sind neben einem staatlich subventionierten Industriestrompreis auch Investitionen in neun Schlüsseltechnologien.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,7 Prozent höher bei 5.471,02 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Polytec +5,33% 3,95 Euro Pierer Mobility +4,55% 17,00 Euro AMAG +4,10% 25,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

EuroTeleSites -2,34% 4,59 Euro DO&CO -2,14% 205,50 Euro Flughafen Wien -1,44% 54,80 Euro

rst/lof

ISIN AT0000999982