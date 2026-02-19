Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen dürfte der Wiener Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas zurückkommen. Den Leitindex ATX taxierten Bankenindikationen rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent im Minus bei 5.821 Punkten. Das europäische Umfeld wird leicht im Minus erwartet.

In den vergangenen Tagen habe sich an den Aktienmärkten etwas mehr Zuversicht durchgesetzt, erklären die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tagesausblick. Während von Konjunkturdaten keine starken Impulse zu erwarten seien, sollten die in Genf geführten Gespräche zu den Themen Iran und Ukraine-Krieg im Blick behalten werden.

Die Kurse bewegen könnten am Berichtstag zudem Analystenumstufungen. Die Strabag-Titel wurden von den Analysten der Erste Group von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, während das Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro erhöht wurde. Bei der Semperit hob die Erste inzwischen ihr Kursziel von 13,1 auf 14,2 Euro an, die neutrale Empfehlung "Hold" wurde beibehalten. Deutsche Bank Research senkte ihr Kursziel für die Lenzing-Aktien von 26 auf 25 Euro und bekräftigte ihre Halteempfehlung.

Am Mittwoch hatte der ATX um 2,09 Prozent höher bei 5.820,55 Punkten geschlossen. Wienerberger gewannen nach Zahlen 3,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

voestalpine +7,71% 48,08 Euro Wienerberger +3,91% 30,86 Euro Schoeller-Bleckmann +3,90% 36,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Semperit -2,40% 13,02 Euro Rosenbauer -1,62% 48,70 Euro FACC -1,55% 11,42 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982