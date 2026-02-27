ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen das Marktgeschehen bestimmt hatten, dürften zum Wochenausklang auch Inflationsdaten aus der Eurozone größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Vormittag stehen etwa die Zahlen aus Frankreich und Spanien an, bevor jene für Deutschland am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.
Bei den heimischen Einzelwerten geben am Berichtstag Unternehmen aus der zweiten Reihe Einblick in ihre Bücher. Die AMAG hat wegen steigender Aluminiumpreise den Umsatz leicht gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Der stark von der Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, Stabilisierungsmaßnahmen hätten die Auswirkungen aber abgefedert. Erste-Group-Analyst Michael Marschallinger bezeichnete das Zahlenwerk als "gemischt", monierte aber einen Gewinneinbruch in der Sparte für Walzprodukte.
Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen 2025/26 deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts aus der Einigung mit Deutschland einen Gewinn ausgewiesen.
Für die Aktien der Erste Group hob unterdessen Deutsche Bank Research ihr Kursziel von 112 auf 115 Euro an, während die Kaufempfehlung bekräftigt wurde. Die Bank habe am gestrigen Donnerstag "ordentliche" Zahlen vorgelegt, schrieb die Analystin Marlene Eibensteiner.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,04 Prozent schwächer bei 5.763,61 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
FACC +6,69% 15,00 Euro Frequentis +3,06% 74,00 Euro Agrana +2,17% 11,75 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
AUSTRIACARD -2,50% 7,40 Euro Porr -2,12% 39,30 Euro AT&S -1,72% 51,50 Euro
spa/rst
ISIN AT0000999982
