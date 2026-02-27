ATX

5 701,70
-61,91
-1,07 %
27.02.2026 08:41:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Abgaben in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt sahen Bankenindikationen den ATX 0,6 Prozent im Minus bei 5.731 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Verlust von über einem Prozent ab. Das europäische Umfeld wird inzwischen nur wenig tiefer erwartet.

Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen das Marktgeschehen bestimmt hatten, dürften zum Wochenausklang auch Inflationsdaten aus der Eurozone größere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am Vormittag stehen etwa die Zahlen aus Frankreich und Spanien an, bevor jene für Deutschland am frühen Nachmittag veröffentlicht werden.

Bei den heimischen Einzelwerten geben am Berichtstag Unternehmen aus der zweiten Reihe Einblick in ihre Bücher. Die AMAG hat wegen steigender Aluminiumpreise den Umsatz leicht gesteigert, aber einen Gewinnrückgang verbuchen müssen. Der stark von der Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, Stabilisierungsmaßnahmen hätten die Auswirkungen aber abgefedert. Erste-Group-Analyst Michael Marschallinger bezeichnete das Zahlenwerk als "gemischt", monierte aber einen Gewinneinbruch in der Sparte für Walzprodukte.

Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen 2025/26 deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts aus der Einigung mit Deutschland einen Gewinn ausgewiesen.

Für die Aktien der Erste Group hob unterdessen Deutsche Bank Research ihr Kursziel von 112 auf 115 Euro an, während die Kaufempfehlung bekräftigt wurde. Die Bank habe am gestrigen Donnerstag "ordentliche" Zahlen vorgelegt, schrieb die Analystin Marlene Eibensteiner.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,04 Prozent schwächer bei 5.763,61 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +6,69% 15,00 Euro Frequentis +3,06% 74,00 Euro Agrana +2,17% 11,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD -2,50% 7,40 Euro Porr -2,12% 39,30 Euro AT&S -1,72% 51,50 Euro

spa/rst

ISIN AT0000999982

