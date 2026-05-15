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15.05.2026 08:33:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet
Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen des US-Präsidenten Trump, die den Schwung aus den Märkten genommen hätten. Trump sagte gegenüber dem Sender Fox News, die USA bräuchten die Straße von Hormuz "überhaupt nicht" offen. Keine greifbaren Ergebnisse gibt es bisher auch aus dem US-Staatsbesuch in China. Stephen Innes von SPI Asset Management zufolge werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA nun wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen.
Unternehmensseitig blieb die Meldungslage vor dem Wochenende ruhig.
Am Donnerstag hatte der ATX um 0,60 Prozent höher bei 5.921,80 Punkten geschlossen.
Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:
Austriacard +18,69% 9,59 Euro Rosenbauer +4,18% 59,80 Euro FACC +4,03% 14,44 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:
Porr -4,09% 36,35 Euro Kapsch TrafficCom -2,81% 5,54 Euro Strabag -1,40% 91,40 Euro
spa/ger
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